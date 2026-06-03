Bilecik'te alkollü sürücü, aracıyla askeri birliğin bahçesine uçtu

Söğüt-Bilecik karayolu üzerinde 11 AAE 376 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Ş., seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole yöneldi.

6 METRELİK ŞARAMPOLDEN ASKERİ ALANA UÇTU

Savrulan otomobil, yaklaşık 6 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düşerek Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın çevre emniyet sahasına girdi.

Olay, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, SÜRÜCÜ KURTARILDI

İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve ilgili ekipler yönlendirildi. Araçtan çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı sürücü tedbir amaçlı kontrol altına alındı.

2.70 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, sürücü Ferhat Ş.’nin 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu seviyenin, yasal sınırın oldukça üzerinde olduğu belirtildi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.