Bilecik’te baraj ve göletler doldu: Su seviyesi yüzde 100’e ulaştı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan baraj ve göletlerde son yağışlarla birlikte su seviyesi kritik eşiği aşarak tamamen doluluk oranına ulaştı. Bölgedeki su kaynaklarının durumu yerinde incelendi.

VALİ SÖZER SAHADA İNCELEME YAPTI

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Dereköy Barajı, Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı ve Küçükelmalı Göleti’nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yağışların ardından su seviyelerinin önemli ölçüde yükseldiği belirtildi.

Vali Sözer, yapılan çalışmaların hem tarımsal üretim hem de su yönetimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

BARAJLARDA DOLULUK YÜZDE 100’E ULAŞTI

Yapılan ölçümlere göre Dereköy Barajı 4,47 milyon metreküp depolama kapasitesiyle önemli bir sulama kaynağı olurken, Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı 6,66 milyon metreküp kapasiteyle geniş tarım alanlarına hizmet veriyor.

Küçükelmalı Göleti ve sulama tesisi sayesinde ise bölgede 241 hektarlık tarım arazisinin sulanabildiği bildirildi.

TARIMSAL ÜRETİME KATKI SAĞLIYOR

Baraj ve göletlerin doluluk seviyesine ulaşması, özellikle çiftçiler için sevindirici gelişme olarak değerlendirildi. Sulama yatırımlarının kırsal kalkınma ve verimlilik açısından kritik rol oynadığı ifade edildi.

Yetkililer, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının tarımsal sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

SU STRATEJİK BİR KAYNAK OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Vali Faik Oktay Sözer, suyun yalnızca bugünün değil geleceğin de en önemli kaynaklarından biri olduğunu belirterek, baraj ve göletlerin gelecek nesiller için güvence oluşturduğunu söyledi.

Sözer, yağışlarla birlikte su seviyelerinin yükselmesinin üreticiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade ederek, tarımsal yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

KIRSAL KALKINMA VURGUSU

Bölgede yürütülen sulama projelerinin kırsal kalkınmayı desteklediği ve tarımsal üretimi güçlendirdiği belirtilirken, su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.