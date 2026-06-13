Bilecik'te fren yerine gaza basınca hastanelik oldu
İnhisar ilçesinde seyir halindeki bir sürücü, karşı yönden gelen tırdan etkilenip panikleyerek fren yerine gaza basınca hastanelik oldu.
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Bilecik'te korkutan kaza
İnhisar ilçesine bağlı Akköy köyü yolunda, Muratça köyü istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü Remziye D., tırdan etkilenerek panik yapınca fren yerine gaza bastı.
DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.
Meydana gelen trafik kazasında sürücü Remziye D. ile araçta bulunan Nami D. yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)