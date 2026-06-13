Bilecik'te hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak, cezaevine gönderildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik yürütülen çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Gölpazarı ilçesine bağlı Tongurlar Köyü'nde, hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Mustafa K'nin saklandığına dair ihbar geldi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ekipler tarafından yapılan operasyonla Mustafa K. yakalandı.
Şahıs jandarma ekipleri tarafından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Ekipler Halkın güvenliği için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)