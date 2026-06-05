Bilecik'te kaybolan 72 yaşındaki şahıs mezarlıkta bulundu

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Gölpazarı ilçesine bağlı Kümbet Köyü'nden 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) üzerinden bir ihbarda bulunuldu.

İhbarda, Ramazan Hilmi Uysal isimli şahsın sabah saatlerinde evinden ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı belirtilerek kayıp olduğu bildirildi.

MEZAR ZİYARETİ YAPARKEN BULUNDU

Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan araştırma sonucunda yaşlı şahıs, Kümbet köyü mezarlığında mezar ziyareti yaparken bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Uysal, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.