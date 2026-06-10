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Bilecik'te midibüs tıra arkadan çarptı

Seyir halindeki midibüs, aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarparken yaşanan trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.

İHA İHA
Bilecik'te midibüs tıra arkadan çarptı
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Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy Köyü mevkiinde, karayolunda seyir halindeki Metin A. idaresindeki midibüs, İsmail Ç. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen trafik kazasında, midibüs bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bilecik-Bozüyük kara yolu, araçların çekilmesiyle açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)