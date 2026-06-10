Bilecik'te midibüs tıra arkadan çarptı
Seyir halindeki midibüs, aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarparken yaşanan trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.
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Bilecik-Bozüyük kara yolu Karaköy Köyü mevkiinde, karayolunda seyir halindeki Metin A. idaresindeki midibüs, İsmail Ç. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen trafik kazasında, midibüs bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bilecik-Bozüyük kara yolu, araçların çekilmesiyle açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)