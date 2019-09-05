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Bilecik'te minik öğrenciler anne ve babasından ayrılamadı

Bilecik'te, "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri, anne ve babalarıyla birlikte okula geldi.

AA | 05.09.2019 - 16:28..
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Bilecik'te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, okul öncesi ile okul öncesi ve birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için yeni bir süreç başlatıldı.

Bilecik'te minik öğrenciler anne ve babasından ayrılamadı

AİLELERİYLE BİRLİKTE OKULA GELİP ARKADAŞLARIYLA TANIŞTILAR

"Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında minikler, aileleriyle birlikte okula geldi. Birinci sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle ve okul arkadaşlarıyla tanışıp, okula uyum sağlamaya çalıştı.

Minik öğrenciler anne ve babalarından ayrılamadı VİDEO

GÖZYAŞLARINI TUTAMAYANLAR OLDU

Bilecik Atatürk İlkokulu'nda proje kapsamında eğitime başlayan öğrencilerin bazıları okul ortamına alışırken, öğrencilerden bazılarının ise anne ve babalarından ayrılamadıkları ve gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Bilecik'te minik öğrenciler anne ve babasından ayrılamadı

UYUM EĞİTİMİ ALACAKLAR

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik; okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve ortaöğretim kurumlarının dokuzuncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin eğitim görecekleri okullar hakkında bilgilenmelerine, yeni okullarına en kısa sürede uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla 5-6 eylül tarihlerinde ilgili okullarda öğrencilerin uyum eğitimi alacağını belirtti.

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