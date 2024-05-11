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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 14 yaşındaki İrem Gölbaşı'na 15'e yakın sokak köpeği saldırdı.

Kız çocuğunu, güvenlik kamerasından korkunç olayı farkeden annesi ve okul servisi sürücüsü kurtardı.

Bölgeye gelen baba ise kendisine de saldıran köpekleri av tüfeğiyle uzaklaştırmak için havaya ateş açtı ve 4 köpeği öldürdü.

Babaya dava açmaya hazırlanıyorlar

Olayın ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerinden bir açıklama geldi.

Açıklamada sokak köpeklerini öldüren baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şarkış'la da biz korkunç bir olay yaşadık. Şarkış'la da yaşadığımız olay, eline pompalı tüfeği alan bir zat çıktı ve meskum mahalle çocukların önünde hayvanlara ateş ederek beş köpeği öldürdü. Yaralı köpeğimiz de var. Şu an Sivas Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görüyor köpeğimiz. Durumu iyi. Ama ölen köpeklerimiz de oldu. Ve bu konuyla ilgili biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldik ve başvuruda bulunmak istedik. Hukuki yollarla mücadelemiz devam edecek. Bu şahıs hayvanların çocuklarına saldırdığı gibi bir tezle ortaya çıkıyor. Bu olay özelinde hayır, bu konuda hiçbir şekilde biz böyle bir duyum almadık. Bu şahsın hareketinin müferrit olduğunu ve çocuğu ön plana koyarak farklı bir ambiyans yaratmaya çalıştığını, meşruiyet kaynağı yaratmaya çalıştığını düşünüyoruz. Bunu da zaten adli makamlara bildirdik.