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Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı

Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA | 30.08.2019 - 22:13..
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Bilecik’in Osmaneli İlçesinde İznik-Sakarya karayolu üzerinde bulunan Beşevler köyünde kaza meydana geldi.

Mustafa A. yönetimindeki 78 AL986 plakalı otomobil ile Mustafa Y. (44) yönetimindeki 11 AP 699 plakalı kamyonet Beşevler köy içinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan, aynı aileden Sadık (69), Hanım, Haşim (48), Sadık Veysel A. (18) yaralandı.

İLK MÜDAHALE TESADÜFEN ORADAN GEÇEN SAĞLIK EKİPLERİNDEN

Yaralılara ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçmekte olan Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Güliz Bilgiç Özyaşar ve Beşevler köyünde ikamet eden hemşireliği kazanmış ancak atamasını bekleyen Melek Kaya adlı hemşire adayı ambulanslar gelinceye kadar ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine ve Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te otomobil ile kamyonet çarpıştı

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