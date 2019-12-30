taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9493
Euro
6.6614
Altın
1513.14
Borsa
114449.72
Gram Altın
289.486
Bitcoin
43729.51

Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Pazayeri ilçesinde, 2 cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 30.12.2019 - 11:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, A.F. yönetimindeki 20 GK 212 plakalı cip ile karşı yönde seyir halinde bulunan S.Z. yönetimindeki 54 ABN 449 plakalı cip, yol ayrımında çarpıştı.

6 YARALI

Kazada, sürücüler ve araçlar içinde yolcu olarak bulunan 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik Devle Hastanelerine kaldırıldı.

Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaza ile soruşturma başlatırken, araçlar kurtarıcı yardımı ile olay yerinden çekildi.

Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

İlginizi Çekebilir
Üniversitelilerin kız kavgası ölümle bitti
Çanakkale'de 2 genç arasında çıkan tartışma sonucunda aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Recep Oğuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da öğretmen ve öğrenci taşıyan servis devrildi
Seydişehir ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsünde bulunan 15 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri ile CHP üyeleri, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçelerini verdi.
Annesine şiddet uygulayan babasını bıçakladı
Babasını bıçaklayan 17 yaşındaki M.A., babasının şikayette bulunmaması üzerine ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

139
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

123
Marmara Adası karanlığa büründü

Marmara Adası karanlığa büründü

43
Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

Ünal Karaman'ın Ahmet Ağaoğlu'na cevabı

130
Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

43
Sinan Aygün istifa etti

Sinan Aygün istifa etti

160
Deniz Seki'nin sahne kazası

Deniz Seki'nin sahne kazası

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir