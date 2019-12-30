Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, A.F. yönetimindeki 20 GK 212 plakalı cip ile karşı yönde seyir halinde bulunan S.Z. yönetimindeki 54 ABN 449 plakalı cip, yol ayrımında çarpıştı.
6 YARALI
Kazada, sürücüler ve araçlar içinde yolcu olarak bulunan 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pazaryeri, Bozüyük ve Bilecik Devle Hastanelerine kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaza ile soruşturma başlatırken, araçlar kurtarıcı yardımı ile olay yerinden çekildi.