1 Bitcoin kaç TL? 6 Ocak 2025 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son haftalarda yükselişe geçmesi kripto piyasasına olan ilginin yeniden artmasına sebep oldu.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını ve diğer koinlerin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Bilindiği üzere Bitcoin geçtiğimiz haftalarda 100.000 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Peki, 6 Ocak 2025 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

6 Ocak 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 99,508.32 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,519,516 TL ediyor.