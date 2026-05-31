Nijerya'da rehin alınan 31 kişi kurtarıldı

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeyindeki Zamfara ve Katsina eyaletlerinde operasyonlar düzenledi.

Fansan Yamma Operasyonu Sözcüsü David Adewusi, yaptığı yazılı açıklamada Zamfara eyaletine bağlı Maradun ve Gidan Dan Jaja bölgelerindeki operasyonlarda 2 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydederek çete üyelerinin rehin aldığı 31 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Katsina eyaletine bağlı Ruwan Godiya bölgesinde ise 3 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Adewusi, silahlı çete üyelerine ait çok sayıda motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

KAÇIRMA OLAYLARINA SIKÇA RASTLANIYOR

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.