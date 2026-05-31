Gaziantep'te haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Gaziantep’te yakınlarının bir süredir haber alamadığı yabancı uyruklu şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında yaşayan yabancı uyruklu Ali Alaswadalabas'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler içeri girdiklerinde 52 yaşındaki Alaswadalabas'ı hareketsiz halde buldu.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ölümü şüpheli bulunan şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)