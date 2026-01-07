1. dönem karne günü 2026: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 15 günlük sömestr tatiline girecek olan öğrenciler, ilk dönem karnelerini alacak. Karne günü ve saati, öğrenci ve velilerin gündeminde. Peki; karne günü ne zaman? 1.dönem karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte tarihi!