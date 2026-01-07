1. dönem karne günü 2026: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

- Öğrenciler, 2025-2026 eğitim yılının ilk dönem karnelerini 16 Ocak Cuma günü saat 10.00'da alacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşti.
Sırada ise 15 günlük sömestr tatili var.
Yarıyıl tatili olarak bilinen 15 günlük süreçte öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir nebze dinleniyor.
Tatil öncesi ise ilk dönem karneleri veriliyor.
Karneler, öğrencilerin dönem boyunca elde ettikleri başarının bir yansıması oluyor.
İlk dönem karneleri ne zaman verilecek? Karne günü ne zaman 2026? İşte tarihi...
1.DÖNEM KARNE GÜNÜ 2026
Okullarda 1. dönem karneleri 16 Ocak Cuma günü saat 10.00'da verilecek.
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.