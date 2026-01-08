Fed Ocak 2026 toplantısı ne zaman, açıklandı mı? İlk faiz kararı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın ilk faiz kararı için geri sayım başladı.

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’na çevrildi.

Ocak 2026’da açıklanacak faiz kararı; dolar, altın, borsa ve kripto piyasaları üzerinde belirleyici olacak.

Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Fed’in yılın ilk toplantısında nasıl bir yol haritası çizeceğini merak ediyor.

Toplantının tarihi ve kararın açıklanacağı saat de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Peki; Fed Ocak 2026 toplantısı ne zaman? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte takvim...

FED OCAK 2026 TOPLANTISI NE ZAMAN

Fed, yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

Analistler, ABD'de açıklanması beklenen verilerden alınacak sinyallerle, yatırımcıların Venezuela ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere jeopolitik riskleri büyük ölçüde gözardı edebileceğini kaydetti.

Fed yetkilileri ise ayrışan sözle yönlendirmelerde bulunmaya devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, para politikasının ekonomiyi baskıladığını savunarak, bankanın 2026 yılında politika faizini 100 baz puanın üzerinde indirmesi gerekeceğini ifade etti.