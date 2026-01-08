AUZEF bütünleme takvimi 2026: Güz dönemi telafi sınavı tarihleri...

- AUZEF'in 2025-2026 güz dönemi telafi sınavı tarihleri açıklandı.
- Sınavlar, Ocak ayı sonunda ve Şubat ayı başında 81 il merkezinde yapılacak.
- İlk oturum 31 Ocak 2026'da, son oturum ise 1 Şubat 2026'da gerçekleşecek.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi netleşti.
Bütünleme yani telafi sınavına kalan öğrenciler için resmi tarih duyurusu yapıldı.
Sınavla ocak ayı sonu ve şubat ayı başında 81 il merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Peki, AUZEF bütünleme (telafi) sınavı 2026 ne zaman yapılacak? İşte, 2026 bütünleme takvimi...
AUZEF 1. DÖNEM BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ 2026
1. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Sabah)
2. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi (Öğle)
3. Oturum: 1 Şubat 2026 Pazar (Sabah)