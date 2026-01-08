Fırtına varken okunacak dua! Peygamber Efendimizin şiddetli rüzgar duası...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hortum, kasırga ve fırtına gibi şiddetli rüzgarlı havalarda Peygamber Efendimiz (SAV)'in hangi dualarla Allah'a sığındığını merak edenler var.

Rüzgârın esmesi, durması ya da fırtına ve kasırgaya dönüşmesi; yüce Allah’ın (c.c.) El-Kadir ismini, yani sonsuz gücünü ve kudretini bizlere hatırlatır.

Ebû Hüreyre (r.a) rivayetlerine göre Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:

“Rüzgâr, Allah’ın kullarına bir nimetidir. Bazan rahmet, bazan da azap getirir. Rüzgârı gördüğünüz zaman ona sövmeyiniz. Onun hayrını isteyiniz; şerrinden de Allah’a sığınınız. “ (Ebû Dâvûd, Edeb 104)

Bu anlarda edilecek dualar, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da öğretilmiştir.

İşte rüzgar ve fırtına anında okunabilecek dualar...

FIRTINA DUASI

Allahümme innî es’elüke hayrahâ ve hayra mâ fîhâ ve hayra mâ ürsilet bih. Ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ ve şerri mâ ürsilet bih.

“Allah’ım! Rüzgârın hayrını, içindeki hayrı ve gönderilişindeki hayrı Senden isterim. Şerrinden, içindeki şerden ve gönderilişindeki şerden Sana sığınırım.”

ŞİDDETLİ RÜZGARA OKUNACAK DUA

Allahümme lâ tec‘alhâ alenâ azâben, ve lâ tec‘alhâ belâen, ve’c‘alhâ rahmeten.

“Allah’ım! Bunu üzerimize bir azap ve bela kılma; onu bizim için bir rahmet eyle.”

Sübhânellezî yüsebbihur-ra‘du bihamdihî vel-melâiketü min hîfetih.

“Gök gürültüsü O’nu hamdiyle tesbih eder; melekler de O’nun korkusundan (tesbih eder).”