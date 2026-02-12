1 günlük oruç kefareti (fidye) bedeli 2026: Oruç tutmamanın kefareti ne kadar, kaç TL?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e sayılı günler kala, manevi iklimin heyecanı tüm İslam alemini sardı.

2026 yılında 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı, ibadetlerin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla da gönülleri birleştirecek.

Yaşlılık, kronik rahatsızlıklar veya kalıcı sağlık problemleri nedeniyle bu yıl oruç tutamayacak olan vatandaşlar, fidye bedelini merak ediliyor.

Peki 2026 yılı için belirlenen günlük oruç fidye bedeli ne kadar?

1 GÜNLÜK ORUÇ KEFARETİ ( FİDYE) NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayı için merakla beklenen rakamları ilan etti. Yapılan resmi açıklamaya göre; 2026 yılı fitre ve günlük oruç fidye bedeli 240 TL olarak belirlendi.

Bu duyuruyla birlikte, bir aylık (30 gün) oruç tutamayacak olan bir vatandaşın ödeyeceği toplam tutar da 7.200 TL oldu.

KİMLER ORUÇ FİDYESİ VERMELİDİR?

Yaşlılık Engeli: Oruç tutmaya bedenen gücü yetmeyen, ilerlemiş yaştaki büyüklerimiz fidye verebilirler.

Kronik ve Kalıcı Hastalıklar: İyileşme umudu bulunmayan ve düzenli ilaç kullanımı gereken hastalığı olanlar için fidye bir çıkış yoludur.

Hayati Risk Taşıyan Durumlar: Aşırı açlık ve susuzluk durumunda sağlığı ciddi tehlikeye girecek olanlar ile ağır işlerde çalışıp sağlığını koruması gerekenler bu kapsamda değerlendirilir.

Anne ve Bebek Sağlığı: Gebe veya emzikli kadınlar, oruç tutmalarının kendilerine veya bebeklerine zarar vereceği tıbbi olarak kesinleşmişse fidye yoluna başvurabilir.