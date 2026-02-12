Emzirenler oruç tutabilir mi, farz mı? Emziren kadına orucun hükmü...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç ibadetine dair pek çok soru yeniden gündeme geldi.

Kimlerin oruçla yükümlü olduğu, hangi durumlarda muafiyet tanındığı ve sağlık şartlarının ibadete etkisi en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Özellikle hamile ve emziren kadınların durumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılan konuların başında geliyor.

Bebeğini emzirmeye devam eden anneler hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin gelişimini düşünerek hareket etmek istiyor. Bu nedenle “Emziren anne oruç tutmak zorunda mı?”, “Oruç sütü etkiler mi?”, “Tutulmazsa kaza mı gerekir yoksa fidye mi verilir?” gibi sorular sıkça soruluyor.

İşte, merak edilen soruların yanıtı...

EMZİREN KADIN ORUÇ TUTABİLİR Mİ

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır. (Nesâî, Sıyâm, 52 [2274], 62 [2315]; İbn Mâce, Sıyâm, 12 [1667])

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler. (Merğînânî, el-Hidâye, 1/124)

Bakara, 2/185

“…Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez…”

Maide, 5/6

“…Allah size güçlük çıkarmak istemez…”