2026 Ramazan Hilali göründü mü? Ne zaman görünecek? Gözler gökyüzünde...

On bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Ramazan Hilali için geri sayım başladı.

Oruç ibadetinin başlangıcını simgeleyen hilalin görülmesi, İslam dünyasında büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Hicri takvime göre ayın başlangıcını belirleyen hilalin ne zaman ve hangi bölgelerden gözlemleneceği merak konusu olurken, milyonlarca kişi "2026 Ramazan Hilali göründü mü, ne zaman görünecek?" sorusuna yanıt arıyor.

İşte, 2026 Ramazan Hilali hakkında merak edilenler...

RAMAZAN HİLALİ GÖRÜNDÜ MÜ 2026

İslam dininde ibadetlerin vaktinin belirlenmesinde Ay takvimi esas alınır. Bu nedenle Ramazan ayının başlangıcı, Şaban ayının son gecesinde yeni ayın (hilal) görünmesiyle tespit edilir.

2026 Ramazan Hilali, henüz görünmedi.

RAMAZAN HİLALİ NE ZAMAN GÖRÜNECEK 2026

Astronomik verilere göre; 2026 yılında Ramazan hilalinin 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece görülmesi beklenmektedir.

Hilalin görülmesiyle birlikte 18 Şubat gecesi ilk teravih namazı kılınacak ve 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk oruç tutulacaktır.