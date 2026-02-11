UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezon öncesi hazırlıklar hız kazandı. 2026-2027 sezonu için yapılacak kura çekimi öncesinde gözler Brüksel’e çevrildi. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Türkiye hangi torbada ve muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

Göster Hızlı Özet UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi, 12 Şubat'ta Brüksel'de saat 20.00'de yapılacak.

Türkiye, A Ligi'nde 4. torbadan katılacak, bu da her torbadan güçlü bir rakiple eşleşeceği anlamına geliyor.

Aynı torbadaki Galler, Çekya ve Yunanistan ile aynı grupta yer alamayacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. UEFA Uluslar Ligi’nde milli takımların kaderini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı. Turnuvada gözler gözler 12 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak çekilişe çevrildi. A Ligi’nde mücadele edecek Türkiye, güçlü rakiplerin yer aldığı 4. torbadan kuraya katılacak. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler? UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu için kura çekimi 12 Şubat Perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak kura töreninde, yeni sezonun eşleşmeleri netlik kazanacak. TÜRKİYE 4. TORBADA: KİMLER GELEBİLİR? A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Bu durum, Milli Takımımızın her torbadan bir devle eşleşeceği anlamına geliyor. İşte torbalardaki muhtemel rakiplerimiz: 1. Torba: İspanya, Fransa, Portekiz, Almanya. 2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan. 3. Torba: İngiltere, Belçika, Sırbistan, Norveç. 4. Torba: TÜRKİYE, Galler, Çekya, Yunanistan. Kurallar gereği Türkiye, aynı torbada yer aldığı Galler, Çekya ve Yunanistan ile aynı grupta yer almayacak. UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ Eylül ayında başlayacak olan grup aşaması, oldukça yoğun bir takvime sahip: 1 - 4. Maçlar: 24 Eylül - 6 Ekim 2026 5 - 6. Maçlar: 12 - 17 Kasım 2026 Çeyrek Finaller: 25 - 30 Mart 2027 Final Turnuvası: 9 - 13 Haziran 2027 Bilgi Haberleri Bir robota vatandaşlık veren ilk ülke hangisidir? İşte yanıtı

