UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri

- UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi, 12 Şubat'ta Brüksel'de saat 20.00'de yapılacak.
- Türkiye, A Ligi'nde 4. torbadan katılacak, bu da her torbadan güçlü bir rakiple eşleşeceği anlamına geliyor.
- Aynı torbadaki Galler, Çekya ve Yunanistan ile aynı grupta yer alamayacak.
UEFA Uluslar Ligi’nde milli takımların kaderini belirleyecek kura çekimi için geri sayım başladı.
Turnuvada gözler gözler 12 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak çekilişe çevrildi.
A Ligi’nde mücadele edecek Türkiye, güçlü rakiplerin yer aldığı 4. torbadan kuraya katılacak.
Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler?
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu için kura çekimi 12 Şubat Perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek.
Türkiye saati ile 20.00’de başlayacak kura töreninde, yeni sezonun eşleşmeleri netlik kazanacak.
TÜRKİYE 4. TORBADA: KİMLER GELEBİLİR?
A Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Bu durum, Milli Takımımızın her torbadan bir devle eşleşeceği anlamına geliyor. İşte torbalardaki muhtemel rakiplerimiz:
1. Torba: İspanya, Fransa, Portekiz, Almanya.
2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan.
3. Torba: İngiltere, Belçika, Sırbistan, Norveç.
4. Torba: TÜRKİYE, Galler, Çekya, Yunanistan.
Kurallar gereği Türkiye, aynı torbada yer aldığı Galler, Çekya ve Yunanistan ile aynı grupta yer almayacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Eylül ayında başlayacak olan grup aşaması, oldukça yoğun bir takvime sahip:
1 - 4. Maçlar: 24 Eylül - 6 Ekim 2026
5 - 6. Maçlar: 12 - 17 Kasım 2026
Çeyrek Finaller: 25 - 30 Mart 2027
Final Turnuvası: 9 - 13 Haziran 2027