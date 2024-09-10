1 liranın üzerindeki sembol bakın ne anlama geliyor Günlük hayatımızda sık sık elimize geçen 1 TL’lik madeni paralar, çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç detaylar barındırıyor. Peki, hepimizin cebinde taşıdığı bu 1 liranın üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini biliyor muydunuz?

Haber Merkezi

Elimize her geçtiğinde belki fark etmediğimiz ama aslında büyük bir sanat ve kültür mirası taşıyan 1 TL'lik madeni paralar, göründüğünden çok daha derin bir hikaye anlatıyor.

Üzerindeki semboller sadece estetik bir görüntü yaratmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin zengin kültürel geçmişini gözler önüne seriyor.

Peki, bu paraların üzerindeki sembolün ardındaki anlamı hiç merak ettiniz mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan bu 1 TL'lik madeni paraların her detayı ayrı bir anlama sahip.

1 LİRANIN ÜZERİNDEKİ SEMBOLÜN ANLAMI

Bu paranın tasarımı, heykeltıraş Barış Kara'nın elinden çıkma ve Anadolu'nun zengin kültürel mirasını adeta parmaklarımızın ucuna taşıyor.

Paranın üzerindeki desenler, özellikle Doğu süsleme sanatlarına dayanan bitki ve yaprak motifleriyle dikkat çekiyor.

Bu detaylar, Selçuklu döneminin ikonik kufi yazı tarzıyla birleştirilmiş. Kufi yazı, İslam sanatında önemli bir yer tutuyor ve geometrik düzenlemeleriyle göz alıcı bir estetik sunuyor.

Bir de Rumi motifler var ki, bu da Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde taş işçiliğinden çini süslemelerine kadar her yerde karşımıza çıkmış bir tarz.

Bu motifler, Türk sanatının inceliklerini ve tarih boyunca sanatla olan bağını simgeliyor.