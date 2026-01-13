MasterChef Altın Kupa final ne zaman? İşte finale kalan yarışmacılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MasterChef Türkiye All Star’da büyük final yaklaşıyor.

TV8 ekranlarında 11 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, zorlu tariflerle hünerlerini sergiledi.

Büyük çekişmeye sahne olan bölümün sonunda, final yolunda kritik öneme sahip dördüncü altın ceket sahibini buldu.

Gözler artık Altın Kupa finalinde yaşanacaklara çevrildi. Peki, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa finali ne zaman?

İşte altın ceketi alan yarışmacılar...

MASTERCHEF ALTIN KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef Altın Kupa için şampiyonluk yarışında sona yaklaşılırken, izleyicilerin en çok merak ettiği konu ise finalin ne zaman yapılacağı oldu.

Yapılan bilgilendirmeye göre Altın Kupa finali 18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak final oyunu ile gerçekleştirilecek.

FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Yarışmanın son bölümünde 4. ceketi alan yarışmacı Çağatay olmuştu. Böylelikle finale kalan yarışmacılar belli oldu:

Hasan

Sergen

Kıvanç

Çağatay