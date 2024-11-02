1 maçlık kariyeriyle Premier Lig'i trolledi: İşte Ali Dia'nın ilginç hikayesi

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Futbol dünyasının en dikkat çekici anlarından biri, Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Graeme Souness’in Southampton’da yaşadığı olayla şekillendi.

1990’lı yıllarda, Souness, Southampton’ın başındayken aldığı bir telefon, futbol tarihinde unutulmaz bir dönemeç oldu.

Arayan kişi, dünyaca ünlü futbolcu George Weah’dı. Weah, Souness’e kuzeni Ali Dia’nın yeteneklerinden bahsederek, onun mutlaka Southampton’a transfer edilmesini önerdi.

O dönem internette bilgi edinmenin zorluğu nedeniyle Souness, Weah’ın önerdiği bu ismi araştırma fırsatı bulamadı. Bunun üzerine Souness, Dia’yı takımına katmaya karar verdi ve Ali Dia ile 1 aylık bir sözleşme imzaladı.

Bu transfer Southampton’a tam 4 milyon Pound’a mal oldu. Ancak, transferin arka planında yaşananlar, hikayenin en ilginç kısmını oluşturdu.

Ali Dia, Southampton ile ilk antrenmanına çıktığında, takım arkadaşları onun yeteneklerini sorgulamaya başladı.

Sahanın yoğun yağmurdan dolayı kaplanması nedeniyle, Dia’nın yer aldığı “reserve” maçı iptal edildi.

Souness, sonunda Ali Dia’yı Leeds United karşısında oyuna sokmaya karar verdi. Ancak, Dia oyuna girdikten sonra topla minimum temas etmesi ve etkisiz bir performans sergilemesi, Souness’in sabrını taşırdı. Maçın 32. dakikasında oyuna dahil olan Dia, 20 dakika içinde Souness tarafından sahadan alındı.

İŞİN ASLI BAMBAŞKA

Asıl gerçek daha sonra gün yüzüne çıktı. Weah adıyla kendini tanıtan kişi aslında Dia’nın arkadaşı çıktı. Yaşanan karmaşa sonucunda Dia'nın sözleşmesi iki hafta içinde feshedildi.

Sonrasında İngiltere'nin amatör lig takımlarından Gateshead'e transfer olan Dia, burada 8 maçta forma giydi ve bir anda kayıplara karıştı.

Bir süre sonra ortaya çıkan Dia, aslında ülkesindeki kötü yaşam koşullarından kurtulmak için İngiltere’de eğitim almak amacıyla İngiltere’ye gelmişti.

Dia, 2001 yılında Northumbria Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olarak hayalini gerçekleştirdi.