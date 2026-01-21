Abone ol: Google News

YKS 2026 başvuru ekranı: YKS başvuruları başladı mı? Başvuru ücreti ne kadar?

Üniversite sınavına hazırlanan adaylar, YKS başvuru takvimini yakından takip ediyor. Başvuru ekranı ve ücreti kapsamında detaylar araştırılıyor. Peki; YKS 2026 başvuruları başladı mı? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, bilgiler...

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 11:34
YKS 2026 başvuru ekranı: YKS başvuruları başladı mı? Başvuru ücreti ne kadar?
  • YKS 2026 başvuruları 6 Şubat - 2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
  • Geç başvurular 10-12 Mart 2026'da kabul edilecek.
  • 2026 yılına ait sınav ücretleri henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor.

YKS'ye hazırlananlar, bu seneki başvuru sürecine dair detayları araştırıyor.

YKS 2026 başvuru ekranı ve ücreti, milyonlarca adayın merak konusu.

Peki; YKS 2026 başvuruları başladı mı? Başvuru ücreti ne kadar oldu? Nasıl başvurulur? YKS ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS 2026 BAŞVURULARI BAŞLADI MI

 2026 YKS üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

YKS 2026 BAŞVURU ÜCRETİ

 ÖSYM sınav ücretleri 2026 yılı için henüz belirlenmemiştir. Sınav ücretleri genellikle sınav başvuru kılavuzları ile birlikte yayınlanmaktadır.

