YKS 2026 başvuru ekranı: YKS başvuruları başladı mı? Başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor.

YKS'ye hazırlananlar, bu seneki başvuru sürecine dair detayları araştırıyor.

YKS 2026 başvuru ekranı ve ücreti, milyonlarca adayın merak konusu.

Peki; YKS 2026 başvuruları başladı mı? Başvuru ücreti ne kadar oldu? Nasıl başvurulur? YKS ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS 2026 BAŞVURULARI BAŞLADI MI

2026 YKS üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 10-12 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

YKS 2026 BAŞVURU ÜCRETİ

ÖSYM sınav ücretleri 2026 yılı için henüz belirlenmemiştir. Sınav ücretleri genellikle sınav başvuru kılavuzları ile birlikte yayınlanmaktadır.