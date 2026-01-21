Eyyam-ı Biyz günleri 2026: Şaban ayı 13, 14, 15. gün ne zaman, hangi tarihte?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Şaban ayı, 20 Şubat 2026 itibarıyla başladı.

Şaban ayını oruçla geçiren Müminler, 13, 14 ve 15. gününe daha da önem veriyor.

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. (bk. Buhârî, Savm, 60 [1981]; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]) Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707])

2 Şubat akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili ile birleşen bu özel tarihler, duaların geri çevrilmediği ve tövbelerin kabul edildiği müjdelenen zamanlar arasında yer alıyor.

Peki; Şaban ayı 13., 14. ve 15. günü ne zaman? İşte 2026 Şaban takvimi...

ŞABAN AYI 13, 14 VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN 2026

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2026 Şaban ayı 13. 14. ve 15. günleri şu tarihlerde idrak edilecektir:

• Şaban ayının 13. günü : 1 Şubat 2026 Pazar

• Şaban ayının 14. günü : 2 Şubat 2026 Pazartesi (Berat Kandili)

• Şaban ayının 15. günü: 3 Şubat 2026 Salı