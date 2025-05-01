1 Mayıs 2025: Şişli, Osmanbey, Taksim durakları kapalı mı, ne zaman açılacak?

Yağmur Uçar

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde uygulanacak güvenlik ve ulaşım tedbirlerini açıkladı.

Valilik tarafından yürürlüğe konan tedbirler çerçevesinde 1 Mayıs Perşembe günü saat 05.30'dan itibaren bazı hatlarda duraklar kapatılacak, bazı hatlar ise tamamen hizmet dışı bırakılacak.

M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattında: Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu durakları kapatılacak.

Bu durakları kullanacak olan vatandaşlar, ulaşımın ne zaman normale döneceğini araştırıyor. "Şişli, Osmanbey, Taksim metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak" sorusu gündemde yer alıyor.

İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da ulaşım detayları...

1 MAYIS İSTANBUL'DA METRO (ŞİŞLİ, OSMANBEY, TAKSİM)

1 Mayıs Perşembe günü metro duraklarında ulaşımın ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak tahminen akşam saatlerini bulması öngörülüyor.