İlk sahur ne zaman, saat kaçta? 2026 Ramazan'ın ilk sahuru... On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için sayılı günler kaldı, sahur saati de merak konusu oldu. Bu sene ilk sahur ne zaman ve saat kaçta yapılacak araştırılıyor. İşte, 2026 Ramazan'ın ilk sahur tarihi...