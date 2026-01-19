İlk sahur ne zaman, saat kaçta? 2026 Ramazan'ın ilk sahuru...

- Ramazan ayı 2026'da 19 Şubat'ta başlayacak.
- İlk sahur, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece saat 06:21'de yapılacak.
- İlk iftar ise 19 Şubat'ta saat 18:50'de gerçekleşecek.
Milyonlarca Müslümanın yollarını gözlediği Ramazan ayı, yaklaşıyor.
2026 yılında 19 Şubat'ta başlayacak olan Ramazan-ı Şerif kapsamında 30 gün boyunca oruç ve teravih ibadetleri yapılıyor.
Müminler, sahura kalkmanın heyecanı ile dolup taşarken ilk sahur vakti merak edildi.
Bu sene hangi gün sahura kalkacağız, saat kaçta gibi sorular arama motorlarına yöneltildi.
Peki; 2026 ilk sahur ne zaman, saat kaçta? İşte, Ramazan'ın ilk sahur saati...
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2026
Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe sona erecek.
Ramazanın habercisi ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı, son teravih ise 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı kılınacak.
İlk oruç için 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve İstanbul için ilk sahur vakti saat 06:21’da başlayacak.
İlk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe akşam ezanıyla saat 18:50’te olacak.