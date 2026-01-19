MasterChef Altın Kupa’yı kim kazandı? MasterChef Altın Kupa 2026 şampiyonu…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MasterChef Altın Kupa finalinde rekabet sona erdi.

Dün akşam şampiyonluk için son iki isim Sergen ve Hasan tezgah başında karşı karşıya geldi.

Büyük finalde iki etap üzerinden yapılan değerlendirmeler, heyecanı son ana kadar taşıdı.

İlk etapta Sergen 23 puanla öne geçerken, Hasan 20,5 puan aldı. İkinci etapta ise Hasan 43,5, Sergen 46 puan aldı.

Peki, MasterChef Altın Kupa’yı kim kazandı, şampiyon kim oldu ve büyük ödül ne kadar?

MASTERCHEF ALTIN KUPA’YI KİM ALDI?

MasterChef Altın Kupa finalinde Sergen ve Hasan karşı karşıya gelmişti. Kupayı kazanan yarışmacı Sergen oldu.

MASTERCHEF ALTIN KUPA ÖDÜLÜ NE KADAR?

MasterChef final gecesinde şampiyonluk heyecanı kadar büyük ödülün tutarı da merak ediliyor.

asterChef’te bu sezon şampiyon olan isim 5 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.