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Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte pek çok kişi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hakkındaki araştırmalarda hız kazanmış durumda.

Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilen 1 Mayıs Türkiye'de ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başlamasının ardından çalışanlar tarafından bu özel günün tatil olup olmadığı araştırma konusu olmuştur.

Dünya genelinde işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın bu yıl hangi güne denk geldiği ise merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

İşçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs, resmi tatiller arasındadır ve bu tarihte okullar ve kamu kurumları tatil olur.

1 Mayıs 2025 bu yıl Perşembe gününe denk gelmektedir. Öncesinde gelen 30 Nisan ise yarım gün değildir ve okullar, iş yerleri normal düzenlerinde devam eder.