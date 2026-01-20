20 Ocak Salı Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte saati ve canlı yayın bilgileri…

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları bu akşam başlıyor.
- Galatasaray, kritik bir karşılaşmada İstanbul'da Atletico Madrid'i ağırlayacak ve TRT 1 ile Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.
- Diğer maçlar ise Tabii Spor kanallarında saat 18.30, 20.45 ve 23.00'te yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta karşılaşmaları için heyecan başladı.
Bu hafta Türkiye’yi yakından ilgilendiren kritik bir mücadele sahne alacak.
Galatasaray, gruptaki en önemli sınavlarından birinde Atletico Madrid’i İstanbul’da ağırlayacak.
TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak karşılaşmalar, futbolseverlere Avrupa’nın en üst düzey kulüplerini izleme fırsatı sunacak.
Peki, bu akşam hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Ocak Şampiyonlar Ligi maçları saati ve canlı yayın bilgileri…
20 OCAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
18.30 Kairat - Club Brugge: Tabii Spor
20.45 Bodo/Glimt - Manchester City: Tabii Spor
23.00 Real Madrid - Monaco: Tabi Spor 1
23.00 Inter - Arsenal: Tabii Spor
23.00 Villarreal - Ajax: Tabii Spor 6
23.00 Tottenham - Borussia Dortmund: Tabii Spor 3
23.00 Sporting - Paris Saint-Germain: Tabii Spor 2
23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen: Tabii Spor 5
23.00 Kopenhag - Napoli: Tabii Spor 4