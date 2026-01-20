Emeklilere 3.119 TL fark onaylandı: Gözler o tarihte...

- Emekli maaşı eksik yatan vatandaşlara 3.119 TL fark ödemesi yapılacak.
- Sosyal Güvenlik Kurumu, ödemelerin Ocak 2026'da yapılacağını duyurdu.
- Ödeme takvimi Resmi Gazete'de yayımlanacak.
"Maaşım eksik yattı" diyen emekliler, nedenini araştırmaya başladı.
Eksik yatan maaş ödemelerine ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı.
2026 yılı Ocak ayında en düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından, maaş farkı ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlediği ödeme planına göre, 3.119 TL’lik emekli maaş farkı belirlenen tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
OCAK 2026'DA
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödeme takvimi duyurulacak.
Fark ödemelerinin Ocak ayı içinde tamamlanması planlanıyor.