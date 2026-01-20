TK KOOP Market 20-26 Ocak 2026: Böyle fiyat görülmedi! "Ne ararsan var" indirimleri..

- TK KOOP Market, 20-26 Ocak 2026 tarihlerinde birçok üründe indirim yaptı.
- Et, bakliyat ve temizlik malzemelerinin yer aldığı kampanya büyük ilgi gördü.
- Müşteriler, indirimleri kaçırmamak için market afişlerini takip ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
KOOP Market, haftanın kampanyalı ürünlerini duyurdu.
20-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olan indirimler; tavuk, sucuk, kavurma, ayçiçek yağı, pirinç, nohut, un, makarna, deterjan gibi ürünleri kapsadı.
Uygun fiyatları görenlerin koşa koşa gittiği KOOP Market'in afişleri de yakından takip ediliyor.
Fırsatı kaçırmak istemeyenler, güncel afişlere göz atıyor.
İşte, TK KOOP Market 20-26 Ocak fırsatları...