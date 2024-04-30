1 Mayıs İşçi Bayramı: Toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, marmaray... 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil ilan edildi. Vatandaşlar 1 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Mayıs (yarın) toplu taşıma bedava mı? Marmaray, otobüs, metro bedava mı? İşte detaylar...

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Dünya genelinde işçi ve emekçilerin heyecanla kutladığı, birlik ve dayanışmanın ön plana çıktığı önemli gün, 1 Mayıs İşçi Bayramı, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerin haklarını savunmak, birlik ve dayanışma içinde olmak için sokaklara dökülecekleri bir gün olacak.

İşte bu coşku dolu günün yaklaşmasıyla birlikte, tatil yapacak vatandaşlarımızın merakı da artıyor.

Geçmiş resmi tatillerde olduğu gibi, bu yıl da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak konusu oldu.

Peki, 1 Mayıs (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Bu özel günlerde, Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için alınan karar, vatandaşları sevindirecek nitelikte.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olacak.