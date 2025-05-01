1 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Hüseyin Topuz

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

1 Mayıs Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.004 TL

Satış: 4.005 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.629 TL

Satış: 6.779 TL

Yarım altın

Alış: 13.218 TL

Satış: 13.559 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.307 TL

Satış: 27.719 TL

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Hüseyin Topuz
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