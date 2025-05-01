1 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Hüseyin Topuz
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
1 Mayıs Perşembe günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.004 TL
Satış: 4.005 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.629 TL
Satış: 6.779 TL
Yarım altın
Alış: 13.218 TL
Satış: 13.559 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.307 TL
Satış: 27.719 TL