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1 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

1 Mayıs Perşembe güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 1 Mayıs 2025 güncel altın kuru fiyatları...