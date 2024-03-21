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1 Nisan Pazartesi okul var mı? Seçim sonrası okullar tatil mi? MEB'den açıklama...

1 Nisan Pazartesi okul var mı? Seçim sonrası okullar tatil mi? MEB'den açıklama... Milyonlarca vatandaş 31 Mart Pazar günü okullarda sandık başına gidecek ve oy kullanacak. Bu kapsamda seçimden sonraki gün okulların durumu merak ediliyor. 1 Nisan Pazartesi okul var mı, tatil mi sorusu gündemde yer alıyor. İşte seçim sonrası okulların durumu..