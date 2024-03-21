1 Nisan Pazartesi okul var mı? Seçim sonrası okullar tatil mi? MEB'den açıklama...

Türkiye'de seçim için son günler...
31 Mart Pazar günü milyonlarca vatandaş yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gidecek.
Oy kullanacak olan vatandaşlar, ardından sandıkların açılmasını, sayılmasını ve sonuçlanmasını takip edecek.
81 ilde oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ertesi gün eğitimin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Seçim sonrası okul var mı, seçimden sonraki gün okullar tatil mi gibi sorulara yanıt aranıyor.
Peki, 1 Nisan Pazartesi okul var mı? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi? İşte detaylar...
1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?
31 Mart seçimlerinde öğretmenler sandıkta görev alacak. Seçimlerin ardından oy ayım ve teslim işlemleri sürecek.
Okulların tatil ilan edilmesine dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak diğer seçimlere bakıldığında 1 günlük tatil ilan edilmesi beklenebilir.
Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.