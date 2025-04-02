1 Nisan reyting sonuçları: Bayramın son günü bakın ne izlendi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 NİSAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

Bayramın son günü Total grubunda TV8 ekranlarının favori yarışması Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber yer aldı.

AB ve ABC gruplarında zirveyi yine Survivor kaptı. Şarkılar Bizi Söyler programı ise iki kategoride de üçüncü sıraya yerleşti.