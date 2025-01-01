1 Ocak 2025 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz

2025 yılının ilk gününde oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

1 Ocak 2025 Çarşamba günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

İngiltere Premier Lig

20:30 Brentford - Arsenal

İngiltere Championship

15:30 Queens Park Rangers - Watford

15:30 Plymouth Argyle - Bristol City

16:00 Millwall - Oxford United

18:00 West Bromwich - Preston North End

18:00 Leeds United - Blackburn Rovers

18:00 Luton Town - Norwich City

18:00 Burnley - Stoke City

18:00 Cardiff City - Coventry

18:00 Portsmouth - Swansea City

18:00 Sheffield Wednesday - Derby County

20:30 Hull City - Middlesbrough

23:00 Sunderland - Sheffield United