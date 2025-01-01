1 Ocak 2025 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

2025 yılının ilk gününde oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
1 Ocak 2025 Çarşamba günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
İngiltere Premier Lig
20:30 Brentford - Arsenal
İngiltere Championship
15:30 Queens Park Rangers - Watford
15:30 Plymouth Argyle - Bristol City
16:00 Millwall - Oxford United
18:00 West Bromwich - Preston North End
18:00 Leeds United - Blackburn Rovers
18:00 Luton Town - Norwich City
18:00 Burnley - Stoke City
18:00 Cardiff City - Coventry
18:00 Portsmouth - Swansea City
18:00 Sheffield Wednesday - Derby County
20:30 Hull City - Middlesbrough
23:00 Sunderland - Sheffield United