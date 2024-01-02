1 Ocak reyting sonuçları: Survivor All Star rekor kırdı, zirveyi kaptı 1 Ocak 2023 Pazartesi günü birbirinden güzel yılbaşı programları, yılbaşı filmler ve eğlenceli yarışmalar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam yılbaşı özel TV programları ve birbirinden güzel filmler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

1 Ocak Pazartesi reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.