1 tanesi bile her derde deva! Faydasını duyan torba torba alıyor Kış aylarının vazgeçilmezi olan bu meyve, ağrılara şifa oluyor, cilt kanserini durduruyor. Adeta eczane gibi olan bu meyveyi 1 tane tüketmek bile mucizeler doğuruyor.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarlarında vatandaşların ilgisini çeken muşmula meyvesi, kış aylarında sağlık dolu bir tercih oluyor.

Alaşehir'de yetişen muşmula, kasım ayının sonlarına doğru toplanıp depolarda bekletilerek yumuşayıp olgunlaşıyor.

Bu doğal süreçle lezzeti artan muşmula, uzun kış gecelerinde hem tadı hem de sağlık faydalarıyla ön plana çıkıyor.

Atalarımızın bin derde bin deva diye anlattığı muşmula meyvesi antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Sadece 1 tanesi bile bakın hangi hastalıklara şifa oluyor…

1 tanesi bile şifa dağıtıyor

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Muşmula, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuttaki enfeksiyonlarla savaşmada rol oynar.

Sindirime yardımcı olur: Muşmula, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini destekler, kabızlık sorunlarını hafifletir ve sindirim sağlığını iyileştirir.

Kalp sağlığını korur: Bazı araştırmalar, antioksidan içeriği nedeniyle muşmulanın kalp sağlığını destekleyebileceğini göstermektedir. Kolesterol düzeylerini dengeleme potansiyeli bulunur.

Kan şekerini düzenler: Muşmula, kan şekerini dengeleme potansiyeline sahiptir. Ancak, diyabet gibi durumları olan bireylerin tüketimini doktor ile konuşarak düzenlemeleri önemlidir.

Kilosu 25 TL

Muşmula meyvesi satarak geçimini sağlayan Mehmet Candan, İHA’ya konuştu. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Dalından toplayıp, yumuşaması için depolara koyduğumuz muşmulalar, yaklaşık 15-20 günde olgunlaşıyor. Olgunlaşanları seçip pazara getiriyoruz. Bu meyveyi bilenler hemen alıyor, bilmeyen de çok, ama tadını alan her hafta soruyor. Ocak ayı ortalarına kadar satışlar olur. Kilosu 20-25 TL arasında değişiyor. Atalarımız bize 'Bin derde bin deva bir meyve' derlerdi.”