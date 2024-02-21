1 yumak ipten sürpriz! İlmeklere başlayın, bakın ne çıkıyor... Elinizde arta kalan bir yumak ipiniz var ise, bu modeli mutlaka deneyin! Sonuca bayılacaksınız...

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Örgü örmeyi sevenler toplanın...

Örgü örmek sadece pratik bir beceri olmanın ötesinde bir hobi veya sanat şeklidir.

Birçok kişi için stresi azaltıcı, yaratıcı bir uğraş olarak görülür. Ayrıca, örülen ürünler genellikle giysiler, atkılar, şallar, battaniyeler ve ev dekorasyon ürünleri gibi kullanılabilir veya hediye edilebilir.

Elinizde fazladan kalan ip yumağı varsa ne ne yapayım diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.

1 yumak ipten çıkan bu model, herkesin favorisi oluyor.

İlmeklere başlayın, bakın ne çıkıyor...

Bebeklere yelek

1 tane örgü ipiyle yapılabilecek en güzel model bebek yeleğidir. Ortalama 71 ilmekle örülen bebek yelekleri, yenidoğanlar için sıcak tutan bir alternatiftir.

300-400 gr gelen yumak ile istediğiniz modelde bir yenidoğan hırkası rahatlıkla çıkarabilirsiniz.