10 Kasım 2024 hangi gün, resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar açık mı?

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Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe hayatını kaybetti.

Ulu Önder'in ölüm günü, ülkeyi yasa boğdu. Bu tarih ise, yıllardır hüzünle anılıyor.

2024 yılı10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne sayılı günler kaldı.

10 Kasım'da anma programı yapacaklar ise bu sene hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Peki, 10 Kasım 2024 hangi güne denk geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi, okul var mı? İşte yanıtı...

10 KASIM 2024 NE ZAMAN, TATİL Mİ

2024 yılında 10 Kasım, pazar gününe denk gelmektedir.

10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılır. Bu nedenle okullarda eğitim devam edecek, iş yerleri ise normal mesai yapacaktır.