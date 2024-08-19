10 kilo domatesi olan başlasın! Kışın kolaylık sağlıyor... Salça hazırlıkları başladı. 1 kilo salça için ortalama 10 kilo domates kaynatmak gerekiyor...

Editör: Yağmur Dinç

Kışlık yiyecek maratonu başladı.

Yardımlaşmalar ile hazırlanan kışlık yiyecekler sayesinde kadınlar bütün kışı organik yiyeceklerle geçiriyor.

Bunlardan en çok yapılanı şüphesiz ki salça...

Domates salçası, yemeklerin olmazsa olmazı olarak kazanlarda kaynıyor.

1 kilo salça elde etmek için, yaklaşık 10 kilo domatese ihtiyaç duyuluyor.

EV YAPIMI DOMATES SALÇASI

Salça yapılacak domatesler önce güzelce yıkanır. Sonra bidonların içlerine dilim dilim doğrandıktan sonra üzerine bol miktarda tuz atılır.

Bidonları güneşin altında üç dört gün beklettikten sonra tekrar süzülerek çekirdeğini ve kabuğunu alırız.

Daha sonra geniş siniler üzerine dökerek tekrar güneşin altına bırakarak burada iyice suyunu çekmesini beklenir. Ara sıra karıştırmak gerekir.

Sonra salça suyunu çektiğinde kaplara koyarak kilere bırakarak kışın kullanılır.