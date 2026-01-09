Süper Kupa'da alarm: Konum verildi! Resmen uçuracak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

10 Ocak Cumartesi (yarın) Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Derbi öncesi iki takımda da endişe hakim.

ALARM VERİLDİ

Meteoroloji, derbi saatinde kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiğini açıkladı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

KUZEY KALE ARKASI DİKKAT

Hava Forum, Süper Kupa finalinin oynanacağı stat olan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki şiddetli rüzgar için uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarlarının yer alacağı Kuzey Kale Arkası tribününün lodostan en çok etkilenecek yer olacağını belirten Hava Forum, "Cumartesi 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumundaki Galatasaray-Fenerbahçe maçında kuvvetli lodos hamleleri ve yağmur bekliyoruz. Lodosu karşıdan alacak olan Fenerbahçelilerin bulunacağı Kuzey Kale Arkası tribünü lodostan en çok etkilenecek tribün olacak..." paylaşımını yaptı.