Süper Kupa final stadı değişti mi, hangi statta? 10 Ocak 2026 GS-FB kupa stadı...

10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesinde art arda yapılan fırtına uyarıları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle maç saatinin öne çekilmesi sonrası gözler bu kez karşılaşmanın oynanacağı stada çevrildi.

Maçı tribünden ya da ekran başından takip edecek olan taraftarlar, “Süper Kupa stadı değişti mi?” ve “Final hangi statta oynanacak?” sorularına yanıt arıyor.

İşte Süper Kupa finaliyle ilgili merak edilen son gelişmeler...

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ STATTA (10 OCAK 2026 GS-FB)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Süper Kupa finalinin oynanacağı statta herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Fırtına uyarıları nedeniyle yalnızca maç saatinde düzenlemeye gidildi.

Mücadele 20.45 yerine 18.45'te başlayacak.