Şemsiyelerin ters dönme sebebi bakın neymiş...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yağmurlu havalarda en büyük kurtarıcılardan biri şemsiyeler olurken, rüzgarın etkisini artırdığı günlerde can sıkan bir sorun tekrar gündeme geliyor: Şemsiyelerin ters dönmesi...

Birçok kişi aynı şikayeti dile getiriyor.

Üstelik bu sadece ucuz şemsiyelerde değil, bazı kaliteli modellerde bile yaşanabiliyor.

Peki şemsiyeler neden ters döner? İşte herkesin merak ettiği o neden...

SEBEBİ AÇIKLIYORUZ

Şemsiyelerin ters dönmesi çoğu kişinin sandığı gibi sadece "kötü şemsiye" meselesi değil. Asıl neden rüzgarın şemsiyenin altına dolmasıyla oluşan basınç ve yelken etkisi.

Şemsiye açık haldeyken geniş bir yüzey oluşturur.

Rüzgar, bu yüzeyi bir yelken gibi yakalar.

Eğer rüzgar şemsiyenin altına doğru girerse, içeride oluşan hava basıncı şemsiyenin tellerini zorlar ve sonunda şemsiye ters döner.