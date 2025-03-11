10 Mart reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi rakiplerini devirdi, zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

10 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Kanal D’nin sevilen dizisi "Uzak Şehir", Total grubunda zirvede yer aldı. Dizinin özeti de ikinci sıraya yerleşirken, Atv’nin gündüz kuşağı programı "Esra Erol’da" ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

AB grubunda da "Uzak Şehir" birinciliği kaptı. Dizinin özeti ikinci sırada yer alırken, Now TV’nin büyük ilgi gören yapımı "Kızıl Goncalar" üçüncü sıraya yerleşti.