10 yıldır ilandaydı yeni sahibi petrol zengini oldu! Boğazın kırmızı yalısı rekor fiyata satıldı...

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İstanbul Boğazı’nı süsleyen yalılar arasında rengiyle dikkat çeken Abdülgaffar Karacadağ Yalısı uzun yıllardan beri satılmayı bekliyordu.

Vanköy’de bulunan hem konumu hem rengi ile görenleri kendine hayran bırakan tarihi yapı büyüleyici manzarası ile 10 yılın sonunda rekor fiyatla alıcı buldu.

10 yıl önce Neşet-Şirin Yalçın çifti tarafından satışa çıkarılan tarihi yalı petrol kralı Ercüment Cafer Bayegan tarafından satın alındı.

YAKIN GEÇMİŞİN EN PAHALISI!

Uzun yıllardır alıcı bekleyen İstanbul Boğazı’nın kırmızı süsü satış tutarıyla yakın geçmişin en pahalısı unvanını almayı başardı.

1971 yılında Anıtlar Kurulu tarafından korumaya alınan bin 100 metrekarelik alana inşaa edilen ve10 odası, 5 banyosu, saunası ve otoparkı bulunan yalı 32 milyon dolarla alıcı buldu.