100 kişiden 1'i fark edebiliyor! Resimdeki kediyi 5 saniyede bulabilir misiniz?

Hüseyin Topuz

Görsel zekanızı ve dikkat yeteneğinizi ölçen yeni bir test ile sizlerleyiz. Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş kediyi bulmak sizler için zorlayıcı olacak.

Resimde dağlık bir alan yer alıyor ve bu dağlık alanda gizlenmiş bir kedi bulunuyor.

Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içerisinde kamufle olmuş kediyi kısa sürede farkedebiliyor.

Peki siz resimdeki kediyi bulabilecek misiniz? İşte kedinin saklı olduğu o görsel...

Kediyi bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede kediyi bulmanız mümkün.

Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde kediyi fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede kediyi fark ettiyseniz son derece dikkatli birisiniz demektir.

Resimdeki kediyi bulamayanlar için işte testin cevabı;