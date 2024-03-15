11 bin lirası olan, arsa sahibi oluyor! O şehre akın başladı Yatırımcılara müjdeli haber geldi. Milli Emlak, o şehirde kelepir fiyata arsa satışı yapıyor. Tam 11 bin lirası olan arsa sahibi olabilecek.

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Milli Emlak, vatandaşlara kapılarını açarak son derece cazip bir fırsat sunuyor!

Piyaasaya göre oldukça uygun bir fiyatla, Afyonkarahisar'da satışa sunulan arsalar, arsa sahibi olmak isteyenler için adeta bir kurtarıcı haline geldi.

Milli Emlak'ın ilanında belirtilen sudan ucuz fiyat etiketi, dikkatleri üzerine çekti. Afyonkarahisar'da yer alan bu arsanın fiyatı, sadece 11 bin TL olarak belirlendi.

Üstelik arsa sahibi olmak için katılım sağlamak isteyenler için teminat bedeli de sadece bin 100 TL.

İşte arsa satışının detayları...

11 bin TL'ye arsa tapusu!

4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan satışta, saat 08.45'te Afyonkarahisar'da ihale yoluyla açık artırmada en yüksek teklifi veren kişi, arsanın yeni sahibi olacak.

Milli Emlak tarafından gerçekleştirilecek ihaleyle arsa sahibi olan vatandaşlar, elde ettikleri yeni taşınmazları için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV'den muaf tutulacaklar.

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺11.000,00

Teminat Bedeli: ₺1.100,00

Uygun Yüzölçümü: 34,00 m²

İhale Tarihi: 04/04/2024

İhale Saati: 08:45

İhale Yeri: Afyonkarahisar / Çay

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